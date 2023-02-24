"Противоречит основным принципам организации": FATF приостановила членство России
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег бессрочно приостановила членство России
Об этом говорится в заявлении FATF .
Организация признала Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая требует от России немедленно, полностью и безусловно вывести свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. FATF отметила, что осуждает агрессивную войну РФ против Украины.
Также в FATF подчеркнули, что действия России противоречат основным принципам организации, направленным на содействие безопасности и целостности мировой финансовой системы. РФ грубо нарушает обязательства по международному сотрудничеству и взаимному уважению.
"Учитывая вышеизложенное, FATF решила приостановить членство Российской Федерации", - отметили в заявлении.
В FATF добавили, что РФ остается ответственной за свои обязательства по внедрению стандартов организации и должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Россия остается участником глобальной сети и сохраняет свои права как активный член Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
"FATF продолжает призывать все юрисдикции оставаться бдительными относительно угроз целостности и безопасности международной финансовой системе, возникающих в результате войны Российской Федерации против Украины", - подчеркнули в заявлении.
Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил об этом решении в твиттере .
"Беспрецедентная победа. FATF бессрочно приостановила членство РФ. Россияне потеряли все права члена FATF. Вместе с санкционной группой Макфола - Ермака мы упорно трудились, чтобы доказать необходимость таких мер, и очень долго боролись за это решение. Получилось. Продолжаем давить на РФ", – написал Ермак.
- 17 марта 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал внести Россию в черный список организации Financial Action Task Force.
- 14 октября к Кулебе присоединился Национальный банк Украины, который также призвал международную группу FATF к исключению России из членов и включению в черный список.
- Впоследствии руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил , почему Россию необходимо исключить из FATF.
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