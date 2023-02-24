Об этом говорится в заявлении FATF .

Организация признала Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая требует от России немедленно, полностью и безусловно вывести свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. FATF отметила, что осуждает агрессивную войну РФ против Украины.

Также в FATF подчеркнули, что действия России противоречат основным принципам организации, направленным на содействие безопасности и целостности мировой финансовой системы. РФ грубо нарушает обязательства по международному сотрудничеству и взаимному уважению.

"Учитывая вышеизложенное, FATF решила приостановить членство Российской Федерации", - отметили в заявлении.

В FATF добавили, что РФ остается ответственной за свои обязательства по внедрению стандартов организации и должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Россия остается участником глобальной сети и сохраняет свои права как активный член Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

"FATF продолжает призывать все юрисдикции оставаться бдительными относительно угроз целостности и безопасности международной финансовой системе, возникающих в результате войны Российской Федерации против Украины", - подчеркнули в заявлении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил об этом решении в твиттере .

"Беспрецедентная победа. FATF бессрочно приостановила членство РФ. Россияне потеряли все права члена FATF. Вместе с санкционной группой Макфола - Ермака мы упорно трудились, чтобы доказать необходимость таких мер, и очень долго боролись за это решение. Получилось. Продолжаем давить на РФ", – написал Ермак.