"Противоречит конституции": президент Эстонии ветировал закон о сносе советских памятников
Президент Эстонии Алар Карис не утвердил законодательные изменения по сносу советских памятников, объяснив, что они якобы противоречат Конституции
Об этом пишет ERR .
Так, 15 февраля эстонский парламент принял поправки в Закон о применении Строительного кодекса, Закон о планировании и Закон о государственном имуществе.
"Ч. 1 ст. 1 принятого закона юридически неясна и потому противоречит ч. 2 ст. 13 Конституции", - заявил президент Карис.
В части статьи, о которой говорит президент, говорится: "Общедоступная часть здания, а также публично выставленные памятники, скульптуры, мемориалы и другие подобные объекты не могут разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать преступления оккупационного режима или акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления».
В своем решении Карис пояснил, что согласно пояснительной записке целью закона является запрет и удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии.
"Это легитимная цель, но запрещенные объекты обозначены в законе выражением, которое невозможно однозначно истолковать и посредством общепринятых способов интерпретации", - отметил Карис.
Из пояснительной записки к закону следует, что запрещены прежде всего объекты, связанные с деятельностью советской власти.
"Однако сам запрет сформулирован гораздо шире. В такой ситуации исполнитель закона должен делать предположение о том, что же имелось в виду на самом деле", - сказал президент.
"Однако принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно ясен и понятен, чтобы каждый мог предусмотреть действия государства и соответствующим образом скорректировать свои действия", - отметил Карис.
Закон устанавливает правила демонтажа из общественного пространства несоответствующих построек, особенно советских памятников. До этого демонтаж памятников с запрещенной символикой проводился на основании общих норм правопорядка и пенитенциарных норм.
- Ранее правительство Эстонии выделило 916 405 евро на демонтаж советских военных памятников и еще 60 тыс. евро на расходы на деятельность рабочей группы по переносу этих памятников.
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