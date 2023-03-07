Об этом пишет ERR .

Так, 15 февраля эстонский парламент принял поправки в Закон о применении Строительного кодекса, Закон о планировании и Закон о государственном имуществе.

"Ч. 1 ст. 1 принятого закона юридически неясна и потому противоречит ч. 2 ст. 13 Конституции", - заявил президент Карис.

В части статьи, о которой говорит президент, говорится: "Общедоступная часть здания, а также публично выставленные памятники, скульптуры, мемориалы и другие подобные объекты не могут разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать преступления оккупационного режима или акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления».

В своем решении Карис пояснил, что согласно пояснительной записке целью закона является запрет и удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии.

"Это легитимная цель, но запрещенные объекты обозначены в законе выражением, которое невозможно однозначно истолковать и посредством общепринятых способов интерпретации", - отметил Карис.

Из пояснительной записки к закону следует, что запрещены прежде всего объекты, связанные с деятельностью советской власти.

"Однако сам запрет сформулирован гораздо шире. В такой ситуации исполнитель закона должен делать предположение о том, что же имелось в виду на самом деле", - сказал президент.

"Однако принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно ясен и понятен, чтобы каждый мог предусмотреть действия государства и соответствующим образом скорректировать свои действия", - отметил Карис.

Закон устанавливает правила демонтажа из общественного пространства несоответствующих построек, особенно советских памятников. До этого демонтаж памятников с запрещенной символикой проводился на основании общих норм правопорядка и пенитенциарных норм.