"Противоречит Конституции": Денисова обещает обжаловать в суде увольнение ее с должности омбудсмена
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что будет обжаловать свое увольнение в суде
Об этом она написала в Telegram .
Денисова считает увольнение незаконным.
"Я уволена вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду обжаловать в суде", - подчеркнула она.
- 30 мая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее планируют уволить по указанию Офиса президента, а ее дочь вызывают на допросы.
- Нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, присутствовавший на заседании фракции "слуг", озвучил претензии к Денисовой: по мнению властей, омбудсмен "практически не выполняла своих полномочий".
- Глобальный альянс национальных институций по правам человека и Европейская сеть национальных институций по правам человека выразили обеспокоенность возможным увольнением Людмилы Денисовой с должности омбудсмена.
- 31 мая Верховная Рада уволила Людмилу Денисов в должности омбудсмена.
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