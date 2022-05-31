Об этом она написала в Telegram .

Денисова считает увольнение незаконным.

"Я уволена вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду обжаловать в суде", - подчеркнула она.

30 мая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее планируют уволить по указанию Офиса президента, а ее дочь вызывают на допросы.

Нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, присутствовавший на заседании фракции "слуг", озвучил претензии к Денисовой: по мнению властей, омбудсмен "практически не выполняла своих полномочий".

Глобальный альянс национальных институций по правам человека и Европейская сеть национальных институций по правам человека выразили обеспокоенность возможным увольнением Людмилы Денисовой с должности омбудсмена.

31 мая Верховная Рада уволила Людмилу Денисов в должности омбудсмена.