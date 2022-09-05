Противоправные действия в Херсонской области: российские военные отключили Каховскую ГЭС от электросети, - Генштаб

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба.

В течение 5 сентября враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня и более 25 авиационных ударов с целью поражения военных и гражданских объектов на территории Украины. В частности, по таким населенным пунктам как Залиман Харьковской области; Дмитровка, Богородичное, Зайцево, Кодема, Соледар, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области и Дорожнянка Запорожской области.

Сиверское направление: обстрелам подверглись приграничные районы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

Харьковское направление: враг обстрелял районы населенных пунктов Уды, Одноробовка, Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Борщева, Руска Лозовая, Руски Тишки, Петровка, Момотово, Байрак, Слобожанское, Гусаровка, Мосьпаново и Чепиль.

Славянское направление: обстрелам подверглись населенные пункты Краснополье, Вернополье, Дубровное и Богородичное;

Краматорское направление: обстрелам подверглись населенные пункты Донецкое, Пискуновка, Кривая Лука, Сиверск и Спирное;

Бахмутское направление: обстрелам подверглись населенные пункты Николаевка, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Кодема, Зайцево и Майорск;

Авдеевское направление: обстрелам подверглись населенные пункты Александровка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка и Марьинка;

Новопавловское направление: обстрелам подверглись населенные пункты Вольное Поле, Времовка, Новомихайловка и Керменчик;

Запорожское направление: обстрелам подверглись населенные пункты Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Гуляйполе, Красное, Каменское.

Южнобужское направление: обстрелы в районах населенных пунктов Квитневое, Шевченково, Любомировка, Новогригоровка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое.

"Враг продолжает совершать противоправные действия в Херсонской области. Так, российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 4 сентября, Россия нанесла 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

По состоянию на утро 5 сентября было известно, что за сутки Россия в войне с Украиной потеряла около 300 военных, 29 бронированных машин, 19 танков и 10 артиллерийских систем.

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