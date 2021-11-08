Противопоказания к вакцинации от COVID-19: Минздрав утвердил форму справки

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Форму №028-1/о "Заключение врача о наличии противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и инструкцию по ее заполнению утвердили приказом Минздрава от 2 ноября 2021 года.



Форму заполняют на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом перечня противопоказаний и оговорок к проведению прививок.



В Минздраве отмечают, что постоянными могут быть только противопоказания к прививке конкретной вакциной от коронавируса, например тяжелая аллергическая реакция на первую дозу или компонент вакцины.



В справке о временных противопоказаниях к прививке от COVID-19 необходимо указывать срок ее действия.





Напомним, в выходные в Украину поставили 1 млн 400 тыс. доз вакцины против COVID-19 производства компании Pfizer.

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