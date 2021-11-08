Противопоказания к вакцинации от COVID-19: Минздрав утвердил форму справки
Минздрав утвердил форму справки, которую будут выдавать пациентам с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Форму №028-1/о "Заключение врача о наличии противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и инструкцию по ее заполнению утвердили приказом Минздрава от 2 ноября 2021 года.
Форму заполняют на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом перечня противопоказаний и оговорок к проведению прививок.
В Минздраве отмечают, что постоянными могут быть только противопоказания к прививке конкретной вакциной от коронавируса, например тяжелая аллергическая реакция на первую дозу или компонент вакцины.
В справке о временных противопоказаниях к прививке от COVID-19 необходимо указывать срок ее действия.
- Напомним, в выходные в Украину поставили 1 млн 400 тыс. доз вакцины против COVID-19 производства компании Pfizer.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.03
Покупка 26.03Продажа 26.26
-
EUR
Покупка 29.97Продажа 30.37
- Актуальное
- Важное