Противопоказания к COVID-вакцинации: разъяснения Минздрава

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

"Министерство здравоохранения Украины направило в управления здравоохранения Киевской городской и областных государственных администраций разъяснения по применению перечня медицинских противопоказаний и оговорок к вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении.

В Украине противопоказания к вакцинации может устанавливаться семейным или лечащим врачом. Он выдает соответствующее заключение, определяющее временное или постоянное противопоказание.

Отмечается, если у человека есть противопоказания к прививке одной из COVID-вакцин, он может пройти иммунизацию другим типом препарата.

В Минздраве отметили, что в Украине предусмотрена возможность внесения заключения о противопоказаниях ко второй дозе или общему противопоказанию к вакцинации в электронную систему здравоохранения.

Так, противопоказания могут быть:

Абсолютные – состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества от прививки. Абсолютные противопоказания могут быть:

постоянными – имеют постоянный пожизненный характер,

временными – носят временный характер и исчезают со временем.

Оговорка (вакцинация с предосторожностью) - состояние, при котором окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.

Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция первой дозы этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины от COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной.

Временные противопоказания:

острые заболевания с повышением температуры выше 38,0 градусов (вакцинация может быть проведена после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни);

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой (вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания курса терапии);

введение вакцин против других инфекционных болезней (COVID-иммунизация должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней, однако есть исключения);

проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA) (вакцинация от COVID-19 может быть осуществлена в любое время после завершения всех этапов пробы);

COVID-19 в анамнезе (вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов).

Если человек заболел COVID-19 после получения первой дозы антиковидной вакцины, вторая может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения COVID-19.

Вакцинация с предосторожностью (или особые состояния):

онкологическое заболевание. Вакцинация против COVID-19 с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении следует соблюдать соответствующие рекомендации НТГЭИ;

аутоиммунное заболевание. Пациенты, проходящие лечение препаратом “Ритуксимаб”, должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата;

лица с иммунодефицитом. Учитывая, что вакцина не является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.

Также существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech противопоказан беременным.

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