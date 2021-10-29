Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Противопоказания к COVID-вакцинации: разъяснения Минздрава

Противопоказания к COVID-вакцинации: разъяснения Минздрава

29 октября, 2021 пятница
12:40
Общество вакцина

Министерство здравоохранения обнародовало перечень медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

"Министерство здравоохранения Украины направило в управления здравоохранения Киевской городской и областных государственных администраций разъяснения по применению перечня медицинских противопоказаний и оговорок к вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении.

В Украине противопоказания к вакцинации может устанавливаться семейным или лечащим врачом. Он выдает соответствующее заключение, определяющее временное или постоянное противопоказание.

Отмечается, если у человека есть противопоказания к прививке одной из COVID-вакцин, он может пройти иммунизацию другим типом препарата.

В Минздраве отметили, что в Украине предусмотрена возможность внесения заключения о противопоказаниях ко второй дозе или общему противопоказанию к вакцинации в электронную систему здравоохранения.

Так, противопоказания могут быть:

Абсолютные – состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества от прививки. Абсолютные противопоказания могут быть:

  • постоянными – имеют постоянный пожизненный характер,
  • временными – носят временный характер и исчезают со временем.

Оговорка (вакцинация с предосторожностью) - состояние, при котором окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.

Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция первой дозы этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины от COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной.

Временные противопоказания:

  • острые заболевания с повышением температуры выше 38,0 градусов (вакцинация может быть проведена после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни);
  • лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой (вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания курса терапии);
  • введение вакцин против других инфекционных болезней (COVID-иммунизация должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней, однако есть исключения);
  • проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA) (вакцинация от COVID-19 может быть осуществлена в любое время после завершения всех этапов пробы);
  • COVID-19 в анамнезе (вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов).

Если человек заболел COVID-19 после получения первой дозы антиковидной вакцины, вторая может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения COVID-19.

Вакцинация с предосторожностью (или особые состояния):

  • онкологическое заболевание. Вакцинация против COVID-19 с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении следует соблюдать соответствующие рекомендации НТГЭИ;
  • аутоиммунное заболевание. Пациенты, проходящие лечение препаратом “Ритуксимаб”, должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата;
  • лица с иммунодефицитом. Учитывая, что вакцина не является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.

Также существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech противопоказан беременным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

запрет
карантин
новости Украины
Коронавирус
Читайте также:
Наталка Діденко
27 октября, 2021 среда
Украинцам следует ждать дождей и потепления, - синоптик Наталья Диденко
Олександр Усик
28 октября, 2021 четверг
Уже все решено: Усик поделился планами по завершению карьеры
Олександр Гвоздик
27 октября, 2021 среда
Украинский чемпион готов немедленно возобновить карьеру ради боя с лучшим боксером мира
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.23
    Покупка 26.23
    Продажа 26.46
  • EUR
    Покупка 30.41
    Продажа 30.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
29 октября
18:00
Сестрам Cавченко вручили подозрение из-за использования поддельных COVID-сертификатов
17:44
сепар
Оккупанты девять раз нарушили "тишину" на Донбассе: ранены трое украинских военных
17:26
"Человек имеет право на самоубийство": премьер Грузии о голодовке Саакашвили в тюрьме
17:19
Стыдно должно быть пожимающим ему руку партнерам, 50% геев - педофилы: экс-футболист сборной Украины набросился на австралийца, сделавшего каминг-аут
17:06
Александр Корниенко
Партия "Слуга народа" будет решать на съезде, лишать ли Разумковая мандата, - Корниенко
17:00
дия
Military ID: в "Дии" появится возможность регистрации призывников, военнообязанных и резервистов
16:39
Украина ввела санкции против Йемена
16:38
НСК "Олимпийский"
Стало известно, как фанаты смогут посетить матч "Динамо" – "Барселона" в Киеве
16:37
Виталий Портников
"ПолитКлуб Виталия Портникова" 29 октября. Газовый шантаж Путина. ВСУ применили "Байрактор"
16:31
гривна
Прибыль украинских банков за девять месяцев выросла почти в 1,4 раза – до 51 млрд грн
16:22
Россия перебросила на Донбасс
РФ доставила на Донбасс новую партию оружия и боеприпасов, - разведка
16:21
PR
Мобильное приложение ВайтБИТ: преимущества торговли криптой с телефона
16:19
Украинец победил россиянина на чемпионате мира по боксу. Видео
16:06
Призвали захватить власть: в Киевской области разоблачили антиукраинскую группировку
15:46
субсидия
В Минсоцполитики назвали количество людей, не прошедших проверку для получения субсидий
15:40
Олимпиада-2022
Украинских спортсменов могут не допустить к Олимпиаде-2022 из-за нарушения допинговых правил
15:18
выборы
Подкуп избирателей и злоупотребление админресурсом – самые большие проблемы на довыборах в ВР в Херсонской и Черкасской областях, - аналитик "Опоры"
15:12
Коронавирус: Евросоюз оставил Украину в "зеленом списке" для путешествий
15:02
На четверых – 56 лет заключения: в РФ вынесли приговоры группе крымскотатарских политзаключенных
14:50
НБУ
НБУ установил новые правила перестрахования в иностранных финучреждениях
14:45
Денис Шмигаль
Шмыгаль: Украина в ближайшее время выйдет на плато COVID-заболеваемости
14:22
школа карантин
Школам Одессы рекомендовали продлить каникулы до 7 ноября
14:12
В Украине вступил в силу закон о переходе прав собственности на землю одновременно с недвижимостью
14:04
Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев "включить мозг" и вакцинироваться
13:57
Власть Зеленского ведет Украину в энергетический кризис и зависимость от России, - Синютка
13:55
Разумков
Разумков не исключил, что офшорный скандал с Зеленским и "Кварталом 95" будет иметь продолжение
13:53
НБУ
НБУ предлагает изменить подходы к установлению обменного курса гривни
13:42
Игорь Кузин
"Локальные религиозные лидеры выступают против": Кузин назвал причины низкой вакцинации от COVID в территориальных громадах
13:37
оружие
США: союзники должны снять ограничения на поставку летального оружия Украине
13:02
Джо Байден
Байден прибыл в Рим на саммит G20: встретится с Папой Римским и Макроном
12:56
50Avenue
В Украину заходят иностранные инвесторы - 50Avenue на Шулявке
12:47
коммуналка
Минсоцполитики в начале ноября профинансирует субсидии за октябрь
12:30
карантин
В НБУ спрогнозировали потери экономики при введении локдауна по всей стране
12:21
Торговля на крови. Как Банковая гонит Украину в энергетическую удавку России
12:15
Sea Spear
ВСУ могут получить британские ракеты Brimstone Sea Spear, - Минобороны
12:09
АМКУ оштрафовал две компании на 182,5 млн грн за сговор во время строительства Подольского моста в Киеве
12:00
Фонд госимущества выставил на приватизацию Калушскую ТЭЦ со стартовой ценой более 230 млн грн
11:50
карантин
Только две области Украины остались в "желтой" зоне карантина
11:24
В Украине вступят в силу изменения ПДД с 1 ноября: появятся новые дорожные знаки и разметка
11:18
уголь
Россия с 1 ноября прекратит поставки энергетического угля в Украину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV