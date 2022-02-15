Противоминные корабли НАТО прибыли в Финский залив для патрулирования акватории между Финляндией и Эстонией

Об этом сообщает Italehti.



Уточняется, что два судна, "Datteln" и "Fulda", являются минными тральщиками типа 332 "Frankenthal". Сейчас корабли патрулируют между Хельсинки и Таллинном, ближе к финскому, чем эстонскому побережью.



Бундесвер не предоставляет подробной информации об их работе, но считается, что суда могут как ставить мины, так и обезвреживать их.



Отмечается, что Финляндия, Эстония и НАТО имеют общую дорожную карту защиты южного и северного побережья Финского залива в кризисных и военных ситуациях.



Как известно, длина Финского залива составляет около 430 километров, а его наибольшая ширина – 120 километров. Остров Ханко, самая южная точка материковой Финляндии, имеет особенное стратегическое значение, а минирование является эффективным средством блокировки портов и движения.



Другим критическим районом вблизи Аландские острова, автономный, демилитаризованный регион Финляндии, состоящий из примерно 6700 островов между финским городом Турку и Стокгольмом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb