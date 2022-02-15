Противоминные корабли НАТО прибыли в Финский залив для патрулирования акватории между Финляндией и Эстонией
Два немецких противоминных корабля прибыли в Финский залив от имени НАТО и сейчас патрулируют акваторию между Хельсинки и Таллинном
Об этом сообщает Italehti.
Уточняется, что два судна, "Datteln" и "Fulda", являются минными тральщиками типа 332 "Frankenthal". Сейчас корабли патрулируют между Хельсинки и Таллинном, ближе к финскому, чем эстонскому побережью.
Бундесвер не предоставляет подробной информации об их работе, но считается, что суда могут как ставить мины, так и обезвреживать их.
Отмечается, что Финляндия, Эстония и НАТО имеют общую дорожную карту защиты южного и северного побережья Финского залива в кризисных и военных ситуациях.
Как известно, длина Финского залива составляет около 430 километров, а его наибольшая ширина – 120 километров. Остров Ханко, самая южная точка материковой Финляндии, имеет особенное стратегическое значение, а минирование является эффективным средством блокировки портов и движения.
Другим критическим районом вблизи Аландские острова, автономный, демилитаризованный регион Финляндии, состоящий из примерно 6700 островов между финским городом Турку и Стокгольмом.
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