Противокорабельные ракетные системы Brimstone, радары и пакет помощи на £300 млн. Джонсон выступил перед Верховной Радой

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В ближайшие недели мы пришлем вам Brimstone, это противокорабельные ракетные системы, а также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей с захваченных территорий и угрожающих участков… У нас есть новый пакет поддержки на 300 млн фунтов стерлингов", - сказал Джонсон.

По его словам, в пакет также войдут радары, "чтобы определять, где находится нацеленная на ваши города артиллерия и дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы".

Также он будет включать средства радиоэлектронной борьбы, GPS-заглушения, а также тысячи приборов ночного видения.

Джонсон сказал, что он стремится укрепить Украину в такой мере, чтобы никто никогда не осмелился посягать на нее.

Он выразил уверенность, что Украина победит в войне, а истории о ее победе будут пересказывать из поколения в поколение.

"Об этом будут рассказывать внукам и правнукам, что украинцы научили целый мир, что брутальная сила ночного агрессора не может причинить народу, который избрал свободу. Они скажут, что украинцы своим упрямством, своей жертвой доказали, что пушки и танки не могут подавить нацию, что борется за свою независимость, поэтому я верю и знаю, что Украина победит.

Вы доказали, что справедлива старая поговорка: не размер собаки важен, а размер битвы, куда пришла драться собака. Не знаю, есть ли такая идиома в украинском языке, но я думаю, что вы поняли", - сказал Борис Джонсон.

Он признал, что Запад слишком медленно реагировал на аннексию Крыма и нападение на Донбасс в 2014 году и заявил, что больше нет права на повторение этой ошибки.

Как отмечает "Общественное", во время выступления Джонсона в сессионном зале также находилась посол Британии Мелинда Симмонс.

"Огромная привилегия - присутствовать физически в Киеве, чтобы услышать разговор Бориса Джонсона с украинскими парламентариями и Владимиром Зеленским", - отметила она.

Отметим, что о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов (375 миллионов долларов) стало известно в понедельник, 2 мая.

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