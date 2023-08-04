Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Помимо того, что есть четкий факт повреждения десантного корабля РФ "Оленегорский горняк", есть еще одна интрига. Потому что один из представителей российских властей заявлял, что корабль под названием "Суворовец" также участвовал в отражении атаки наших катеров камикадзе. Катер" Суворовец" противодиверсионный. По всей вероятности, этот катер не выдержал контакта с нашим дроном камикадзе и пошел ко дну", предположил Киричевский.

По его словам, кадрами из соцсетей также подтверждено, что в Новороссийском порту был поврежден нефтяной терминал.

"Это база в море для передачи нефти на танкеры, входящие в порт Новороссийска", - пояснил Киричевский.

Военный эксперт также добавил, что порт в Новороссийске является стратегическим для россиян и выполняет сразу три задания.

"Во-первых, это крупнейший порт из которого происходит экспорт нефти. Во-вторых, это главная база Черноморского флота РФ. Именно в Новороссийске россияне начали сосредотачивать корабли, являющиеся носителями "калибров". В-третьих, россияне используют Новороссийск, как логистическую перевалочную базу, чтобы обеспечить логистику для армии РФ на юге Украины. Когда с нашей стороны планировалась эта атака, она рассчитывалась на то, чтобы попытаться повредить эту линию российских поставок, которая может идти на юг нашего государства", - отметил Киричевский.

Спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины не имеют отношения к инциденту в Новороссийске

Взрывы в Новороссийске

Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.

Губернатор края сказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы нет. Отмечалось, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается, но движение судов в порту временно прекращено.

Впоследствии, в сети появилась информация, что подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, об этом писал и один из российских пропагандистов. Он утверждал, что якобы затопило один из отсеков, из-за чего судно опрокинуло на бок.









