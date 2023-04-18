Противодействовать МиГами российской авиации неэффективно, именно поэтому нужен F-16, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
Противодействовать сегодня МиГами авиации РФ - это не слишком рационально, неэффективно - лучше поберечь пилотов - они не слишком эффективны против ракет и шахедов
Об этом рассказал в эфире Еспресо спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Словацкие МиГи - 4 прилетели своими силами, остальные, которые заявили словацкую сторону, приехали другим способом - наземным. В каком состоянии, будут смотреть наши специалисты. Инженеры Воздушных сил будут разбираться с их техническим состоянием и брать оттуда все, что будет полезно. Не только ставить его в простой самолет можно разобрать на запчасти и усилить то, что у нас сегодня работает теми дефицитными деталями. Их можно взять только путем донорства", - сказал он.
Игнатий добавил, что этот самолет производился в России и есть уникальные комплектующие, которые невозможно изготовить на своих предприятиях.
"У нас есть заводы, которые занимаются ремонтом и незначительной модернизацией и продолжением ресурса авиатехники, а производить - это совсем другая история. Детали могут быть использованы, чтобы усилить наши текущие способности. Этот самолет старый - 70-х годов. Он не слишком эффективен против ракет" и шахедов Наши пилоты делают все возможное, чтобы их сбивать Противодействовать сегодня этим МиГом против авиации РФ - это не слишком рационально, неэффективно - лучше поберечь пилотов, поэтому Украине нужен F-16. и отогнать ее как можно дальше от наших границ вместе с системами ПВО", - подытожил представитель ПС.
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