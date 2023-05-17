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Противодействие Украины агрессии РФ стало примером для Тайваня, как противостоять большей армии, – Остин

17 мая, 2023 среда
07:10
Мир Ллойд Остин

Противодействие Украины российской агрессии стало важным уроком для Тайваня, как противостоять массивному противнику

Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин во время выступления во время слушаний в Сенате, передает Укринформ .

"Один из этих уроков состоит в том, что с ассиметричными возможностями и асимметричной тактикой и техникой меньшие силы могут действительно хорошо защищаться от большей силы", – отметил глава Пентагона.

В этой связи он отметил, что благодаря международной поддержке оружием, оборудованием, боеприпасами, а также посредством учений, украинские войска не только помешали России захватить свою страну, но и вернуть захваченные ранее территории.

Новости
Украина
Тайвань
Война с Россией
Ллойд Остин
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