Противодействие, сдерживание, привлечение: евродепутат назвал принципы, на которых должна строиться политика ЕС в отношении России

Об этом в ходе заседания Европарламента заявил депутат Андрюс Кубилюс, который представил проект нового доклада по направлениям политических отношений между ЕС и Россией, передает Укринформ .

"Первое направление (политики ЕС в отношении РФ - ред.) - противодействие. Это касается противодействия агрессивной политике Кремля, как внешней, так и внутренней, соблюдения четкой политики непризнания аннексии и оккупации Крыма, Донбасса, Южной Осетии. Более эффективные виды санкций должны быть лучше скоординированные с партнерами ", - сказал политик.



По его словам, надо признавать законность выборов в Госдуму, если они будут "украдены", и проводить имплементацию Зеленого курса, чтобы сократить зависимость ЕС от газа из России.

Вторая составляющая политики ЕС в отношении России - сдерживание гибридных угроз и коррупции, которые Россия пытается применять в самом ЕС.

"Если мы хотим помочь демократии в России в избавлении от кремлевской автократии, мы сами очиститься от кремлевских воздействий", - отметил Кубилюс.

Третьим элементом европейской политики в отношении России является привлечение и не только Кремля, там, где это необходимо, но и гражданского общества России.

"Предоставляет российскому народу четкое видение, какие отношения мы намерены построить между ЕС и демократической Россией: отмена виз, соглашения о свободной торговле, реальное партнерство с ЕС в сфере модернизации России. Это то, что мы сможем сделать в будущем. Россияне должны знать, что трансформация их страны будет выгодной для них всех ", - подчеркнул депутат Европарламента.

Он отдельно отметил, что для такой трансформации мыслей в российском обществе нужны примеры успеха преобразований. Именно поэтому ЕС оказывать более эффективную поддержку региона Восточного партнерства, особенно для развивающихся стран "Ассоциированного трио" - Украины, Молдовы и Грузии.



"Наш доклад является посланием надежды для российских людей. Мы вместе с ними. Мы хотим видеть Россию добрым соседом, с которым мы можем иметь хорошие отношения. Мы хотим, чтобы россияне могли воспользоваться теми же правами человека, верховенством права и демократией, которыми пользуемся все мы. мы хотим, чтобы российский народ имел современную и богатую страну. Такое развитие будет выгодным для народа России и для всей Европы", - добавил Кубилюс.