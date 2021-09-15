Противодействие, сдерживание, привлечение: евродепутат назвал принципы, на которых должна строиться политика ЕС в отношении России
Политика ЕС в отношении Российской Федерации должно строиться на трех принципах
Об этом в ходе заседания Европарламента заявил депутат Андрюс Кубилюс, который представил проект нового доклада по направлениям политических отношений между ЕС и Россией, передает Укринформ .
"Первое направление (политики ЕС в отношении РФ - ред.) - противодействие. Это касается противодействия агрессивной политике Кремля, как внешней, так и внутренней, соблюдения четкой политики непризнания аннексии и оккупации Крыма, Донбасса, Южной Осетии. Более эффективные виды санкций должны быть лучше скоординированные с партнерами ", - сказал политик.
По его словам, надо признавать законность выборов в Госдуму, если они будут "украдены", и проводить имплементацию Зеленого курса, чтобы сократить зависимость ЕС от газа из России.
Вторая составляющая политики ЕС в отношении России - сдерживание гибридных угроз и коррупции, которые Россия пытается применять в самом ЕС.
"Если мы хотим помочь демократии в России в избавлении от кремлевской автократии, мы сами очиститься от кремлевских воздействий", - отметил Кубилюс.
Третьим элементом европейской политики в отношении России является привлечение и не только Кремля, там, где это необходимо, но и гражданского общества России.
"Предоставляет российскому народу четкое видение, какие отношения мы намерены построить между ЕС и демократической Россией: отмена виз, соглашения о свободной торговле, реальное партнерство с ЕС в сфере модернизации России. Это то, что мы сможем сделать в будущем. Россияне должны знать, что трансформация их страны будет выгодной для них всех ", - подчеркнул депутат Европарламента.
Он отдельно отметил, что для такой трансформации мыслей в российском обществе нужны примеры успеха преобразований. Именно поэтому ЕС оказывать более эффективную поддержку региона Восточного партнерства, особенно для развивающихся стран "Ассоциированного трио" - Украины, Молдовы и Грузии.
"Наш доклад является посланием надежды для российских людей. Мы вместе с ними. Мы хотим видеть Россию добрым соседом, с которым мы можем иметь хорошие отношения. Мы хотим, чтобы россияне могли воспользоваться теми же правами человека, верховенством права и демократией, которыми пользуемся все мы. мы хотим, чтобы российский народ имел современную и богатую страну. Такое развитие будет выгодным для народа России и для всей Европы", - добавил Кубилюс.
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