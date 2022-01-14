Противодействие гибридным угрозам, энергетика, торговля: Украина и Азербайджан подписали совместную декларацию
Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев подписали двусторонние документы, касающиеся сотрудничества в области торговли, земельных отношений и противодействия гибридным угрозам
Об этом пишет Укринформ.
"Мы подписали совместную декларацию президентов Украины и Азербайджана. Ею закреплена готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету, территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах, совместно противодействовать гибридным угрозам, стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами", - заявил Владимир Зеленский.
По его словам, эти и ряд других позиций декларации свидетельствуют о единстве и близости взглядов президентов на многие вопросы и вызовы регионального и глобального масштаба.
Министры стран заключили соглашение о сотрудничестве в области безопасности пищевых продуктов.
Кроме того, были подписаны меморандумы о взаимопонимании в вопросах взаимодействия в области энергетики, земельных отношений, торговли, управлении земель государственного значения и земельного кадастра, а также в аграрной сфере.
Также Зеленский и Алиев провели переговоры в расширенном составе.
- Напомним, ранее сообщалось, что встреча президентов Украины и Азербайджана состоится 14 января в Киеве.
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