Противодействие гибридным угрозам для критической инфраструктуры: сотрудники СНБО участвуют в совместных с НАТО учениях
Специалисты Аппарата Совета национальной безопасности и обороны участвуют в совместных с НАТО командно-штабных учениях "Нерушимая устойчивость" по противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуры в Черноморском регионе
Об этом сообщает пресс-служба СНБО .
Проведение учений является составной решения министров иностранных дел государств-членов НАТО по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе.
Цель учений - развитие устойчивости системы государственных органов Украины в сфере противодействия гибридным угрозам и кризисного реагирования.
К участию будут привлекаться органы сектора безопасности и обороны, учреждения, осуществляющие координацию кризисного управления, а также операторы критической инфраструктуры.
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