Противодействие гибридным угрозам для критической инфраструктуры: сотрудники СНБО участвуют в совместных с НАТО учениях

Об этом сообщает пресс-служба СНБО .

Проведение учений является составной решения министров иностранных дел государств-членов НАТО по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе.

Цель учений - развитие устойчивости системы государственных органов Украины в сфере противодействия гибридным угрозам и кризисного реагирования.

К участию будут привлекаться органы сектора безопасности и обороны, учреждения, осуществляющие координацию кризисного управления, а также операторы критической инфраструктуры.