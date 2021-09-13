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Главная война с Россией Противодействие диверсиям на военных объектах: СБУ проведет антитеррористические учения на Киевщине

Противодействие диверсиям на военных объектах: СБУ проведет антитеррористические учения на Киевщине

13 сентября, 2021 понедельник
12:32
война с Россией антитеррористические учения

14-16 сентября на территории Белоцерковского и Обуховского районов Киевской области пройдут антитеррористические тактико-специальные учения

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в Киеве и области в Facebook.

Cиловики будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах.

"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов и проверка документов, удостоверяющих личность. Поэтому СБУ обращается к гражданам с просьбой иметь их при себе", - говорится в сообщении.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, Военной службы правопорядка Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, ГСЧС, командование воинской части, представители органов власти и управления Киевской области.

СБУ призывает граждан быть бдительными.

"В случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности обращаться по телефону" горячей линии "ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области (044) 253-06-71, или звонить на линию 102" , - говорится в сообщении.

СБУ призывает гостей и жителей Киевщины сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничений и неудобств.

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СБУ
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