Противодействие дезинформации: в Северодонецке открыли Центр региональной безопасности Луганщины

Об этом сообщает территориальное управление "Север" в Facebook.



Кроме центра в Северодонецке в Украине есть еще два таких центра - в Сумах и Тернополе.



Центр в Северодонецке будет заниматься информационной безопасностью среди молодежи: будет развенчивать мифы о НАТО и противостоять российской пропаганде.



Кроме того, специалисты центра будут проводить исследования, которые будут использоваться для написания научных работ и просветительской работы.