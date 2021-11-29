Противодействие дезинформации: в Северодонецке открыли Центр региональной безопасности Луганщины
В Северодонецке на базе Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля открыли Центр региональной безопасности Луганщины, который будет заниматься информационной гигиеной среди молодежи
Об этом сообщает территориальное управление "Север" в Facebook.
Кроме центра в Северодонецке в Украине есть еще два таких центра - в Сумах и Тернополе.
Центр в Северодонецке будет заниматься информационной безопасностью среди молодежи: будет развенчивать мифы о НАТО и противостоять российской пропаганде.
Кроме того, специалисты центра будут проводить исследования, которые будут использоваться для написания научных работ и просветительской работы.
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