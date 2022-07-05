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Противнику все труднее пополнять несущие потери подразделения - Генштаб ВСУ

5 июля, 2022 вторник
20:14
война с Россией

Агрессор продолжает наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины – украинские подразделения отражают атаки и сдерживают продвижение врага

Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, в то же время сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь. По имеющейся информации, в вооруженных силах этой страны проводится проверка системы управления и оповещения.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Мхи и нанес авиаудару вблизи Эсмани.

В Харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах. Применял танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Русские Тишки, Циркуны, Кутузовка, Базаловка, Пришиб, Шевеловка и Протопоповка. Вел штурмовые действия вблизи Сосновки, успеха не имел, отошел. Нанес авиационный удар в районе Харькова.

В Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дибровного, Долины и Адамовки. Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья наши воины успешно отразили.

В Донецком направлении основные усилия враг сосредоточивает на взятии под контроль дороги Бахмут - Лисичанск и попытках овладеть населенным пунктом Белогоровка.

В Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Кривой Луки и Серебрянки. Нанес ракетно-авиационный удар вблизи Северска. Продолжаются бои в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцево, Железное и Новоселовка.

При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Спорное и Вершина, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются артиллерийские обстрелы по столкновению. Враг наносил авиационных ударов по позициям Сил обороны в районе Авдеевки.

На Южнобужском направлении противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Потемкино, Ивановка, Березнеговатое, Партизанское, Красная Долина, Киселевка и Мирное. Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Противнику все труднее пополнять подразделения, которые несут потери вследствие ведения войны на территории Украины.

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