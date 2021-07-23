Противники вакцинации штурмовали парламент Словакии: их разогнали слезоточивым газом
23 июля под парламентом в Братиславе, где депутаты обсуждали новые меры по борьбе с эпидемией коронавируса, собралась толпа противников вакцинации
Об этом рассказывает "Радио Свобода".
Митингующие требовали отменить обязательную вакцинацию от COVID-19. Демонстранты выкрикивали лозунги "Отдайте нам парламент!", "Измена родине!", "Словакию не отдадим!".
Между демонстрантами и полицией произошли столкновения. В ходе столкновений ранили одного полицейского.
Вызванным на место драк специальным полицейским отрядам удалось остановить нападающих. Topky.sk заявляет, что в ходе противостояния полиция применила слезоточивый газ.
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По мнению словацкого премьера Эдуарда Гегера, демонстранты имеют право выражать свое мнение, однако демонстрации должны иметь мирный характер.
"Я понимаю, что люди уже устали от пандемии и никому из нас эти ограничения не являются приятными. Однако мы делаем это для того, чтобы защитить жизнь всех граждан Словакии. И тех, которые протестуют", - подчеркнул Гегер.
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