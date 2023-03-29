Об этом сообщил директор по стратегическим коммуникациям ФНО Сибгатулла Ахмади в twitter .

В ночь на среду, 29 марта, бойцы Фронта национального сопротивления атаковали блокпосты талибов на восточной окраине Кабула. Таким образом, заявили в ФНВ, противники действующего режима возобновляют борьбу.

"Это нападение знаменует собой начало наших партизанских операций по защите людей от подавления и жестокости талибов. Эта операция была проведена минувшей ночью на блокпостах спецподразделения противника в учебном центре Пуле-Чархи Кабула", - подчеркнул Ахмади.

Представители радикального движения Талибан заявление ФНВ никак не комментировали.

Справка

Фронт национального сопротивления объявил о своем существовании после захвата талибами Афганистана летом 2021 года. Сторонники ФНО образовали очаги вооруженного сопротивления талибам в прилегающих к Кабулу районах. В последние месяцы активность организации существенно снизилась.