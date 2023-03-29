Противники Талибана объявили о возобновлении партизанской борьбы
Фронт национального сопротивления (ФНО), противостоящий контролирующему Афганистан движению "Талибан", объявил о возобновлении партизанской борьбы. В ночь на среду бойцы Фронта атаковали блокпосты талибов на востоке Кабула
Об этом сообщил директор по стратегическим коммуникациям ФНО Сибгатулла Ахмади в twitter .
В ночь на среду, 29 марта, бойцы Фронта национального сопротивления атаковали блокпосты талибов на восточной окраине Кабула. Таким образом, заявили в ФНВ, противники действующего режима возобновляют борьбу.
"Это нападение знаменует собой начало наших партизанских операций по защите людей от подавления и жестокости талибов. Эта операция была проведена минувшей ночью на блокпостах спецподразделения противника в учебном центре Пуле-Чархи Кабула", - подчеркнул Ахмади.
Представители радикального движения Талибан заявление ФНВ никак не комментировали.
Справка
Фронт национального сопротивления объявил о своем существовании после захвата талибами Афганистана летом 2021 года. Сторонники ФНО образовали очаги вооруженного сопротивления талибам в прилегающих к Кабулу районах. В последние месяцы активность организации существенно снизилась.
- Напомним, Талибан был устранен в 2001 году возглавляемой США коалицией. Однако движение вернулось к власти Афганистана в 2021 году.
- В августе 2021 года талибы захватили власть в Афганистане, ввели ряд репрессивных законов и практиковали публичную казнь населения.
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