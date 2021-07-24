Противники "ковидных сертификатов" вышли на протест в Париже

Тысячи людей вышли на улицы в Марселе, Тулузе, Ницце. В Париже демонстрация переросла в столкновения с полицией, передает Еспресо.TV .



"Противники широкого применения "санитарных сертификатов" вторую субботу подряд выходят на улицы французских городов. В минувшую субботу, по данным полиции, в демонстрациях приняли участие более 110 000 человек. Демонстрации прошли в Лилле, Марселе, Нанте, Безансоне, Страсбурге, Лионе. В Ницце участники шествия прошли от площади Массена до старого города ", - рассказывает RFI .



Сейчас же в Париже было заявлено сразу три протестных акции: на площади Бастилии, эспланаде Инвалидов и у метро Трокадеро, напротив Эйфелевой башни.



Сообщается о столкновениях демонстрантов с полицией.



Накануне акции в социальных сетях распространялись призывы выходить в белом. Также среди участников манифестаций заметны многие люди в желтых жилетах. Демонстранты вышли с плакатами "Свобода" и "Против санитарной диктатуры". Среди политиков протесты поддержали некоторые представители крайне правых и крайне левых сил.



Справка



12 июля президент Эмманюэль Макрон объявил обязательную вакцинацию для всех сотрудников системы здравоохранения, а также о том, что с 21 июля "санитарный сертификат", содержащий информацию о сделанной прививке или отрицательном ПЦР-тесте, станет обязательным для всех жителей страны старше 12 лет в качестве пропуска в "места культуры и развлечений".



23 июля соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении Национальным собранием Франции.



Согласно социологическим опросам, 76% французов поддержали решение президента ввести обязательную вакцинацию для работников системы здравоохранения. Об этом говорится в исследовании Elabe для телеканала BFMTV.



По данным на 23 июля, первую дозу вакцины получили 58% населения Франции.



Полный курс вакцинации прошли около 48% французов.





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