Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Южный плацдарм – это перспективное направление, даже несмотря на то, что там сосредоточено много сил и средств противника. Уже можно взять врага в оперативное окружение. Логично, что именно это направление будет развиваться. Для нас эффективно развивать контрнаступление на Юге и выбросить врага на левый берег Днепра", - считает Костенко.

По словам полковника СБУ, для россиян важным остается восточное направление, им нужна победа.

"Они могут перекидывать резервы на Юг и это ослабит Восток. Они поставили себе задачу – выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей. Нам нужно отбивать правобережный плацдарм, чтобы враг не смог захватить Николаевскую и Одесскую области", – отметил Костенко.

Украинские военные за сутки 28 августа уничтожили 11 оккупантов, 3 бронемашины и самоходную гаубицу "Мста-С" в южных областях Украины

В Херсонской области, 28 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому штабу, который оккупанты расположили на заводе "Сокол" в Новой Каховке.