Противника уже можно взять в оперативное оцепление на южном плацдарме, - полковник СБУ Костенко
Народный депутат Украины и полковник СБУ Роман Костенко отметил, что украинские защитники успешными действиями отрезают противника от резервов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Южный плацдарм – это перспективное направление, даже несмотря на то, что там сосредоточено много сил и средств противника. Уже можно взять врага в оперативное окружение. Логично, что именно это направление будет развиваться. Для нас эффективно развивать контрнаступление на Юге и выбросить врага на левый берег Днепра", - считает Костенко.
По словам полковника СБУ, для россиян важным остается восточное направление, им нужна победа.
"Они могут перекидывать резервы на Юг и это ослабит Восток. Они поставили себе задачу – выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей. Нам нужно отбивать правобережный плацдарм, чтобы враг не смог захватить Николаевскую и Одесскую области", – отметил Костенко.
- Украинские военные за сутки 28 августа уничтожили 11 оккупантов, 3 бронемашины и самоходную гаубицу "Мста-С" в южных областях Украины
- В Херсонской области, 28 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому штабу, который оккупанты расположили на заводе "Сокол" в Новой Каховке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное