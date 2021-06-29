Противник вышиванок и поклонник Басты: Fozzy Group уволила маркетинг-директора Баранского
Fozzy Group уволила маркетинг-директора Славу Баранского после его скандальных высказываний в соцсетях
Об этом говорится в заявлении Fozzy Group.
"Несколько дней назад маркетинг-директор одного из стартапов группы Слава Баранский на своей персональной странице в социальной сети сделал публикации, содержание и форму которых мы не разделяем, и которые вызвали возмущение сообщества", - заявили в компании.
Как пояснили в компании, руководители Fozzy встретились с Баранским. По итогам встречи Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group.
- Напомним, что Баранский попал в громкий скандал после того, как публично критиковал традицию надевать вышиванки, восхвалял российского рэпера Басту и вспоминал при этом "сельскую тупость".
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