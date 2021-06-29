Противник вышиванок и поклонник Басты: Fozzy Group уволила маркетинг-директора Баранского

Об этом говорится в заявлении Fozzy Group.

"Несколько дней назад маркетинг-директор одного из стартапов группы Слава Баранский на своей персональной странице в социальной сети сделал публикации, содержание и форму которых мы не разделяем, и которые вызвали возмущение сообщества", - заявили в компании.

Как пояснили в компании, руководители Fozzy встретились с Баранским. По итогам встречи Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group.

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