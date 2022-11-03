Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, – Залужный
Россияне втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, всего это 80 атак ежедневно
Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил во время телефонного разговора с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону", – сказал Залужный.
Кроме того, главнокомандующие обсудили проблему ракетных атак России и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.
"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия", – добавил Валерий Залужный.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские войска могут отразить временно оккупированное правобережье Херсонщины в армии РФ.
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