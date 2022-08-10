Противник уже упустил возможность наступать на Николаев, - военный эксперт Defense Express Рябых
Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых считает, когда враг попал на правый берег реки Днепр – это и была часть наступательной операции на Николаев
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Тогда у противника были все возможности - мосты, переправы и наступательный порыв, но противник не смог этого сделать. Сейчас для врага выполнение задачи наступления на Николаев в разы сложнее. Даже простое обеспечение войск, которые будут обороняться в этом районе, уже для противника сложное. Не говоря о возможности наступления в этом направлении", - подчеркнул Рябых.
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