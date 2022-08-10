Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Тогда у противника были все возможности - мосты, переправы и наступательный порыв, но противник не смог этого сделать. Сейчас для врага выполнение задачи наступления на Николаев в разы сложнее. Даже простое обеспечение войск, которые будут обороняться в этом районе, уже для противника сложное. Не говоря о возможности наступления в этом направлении", - подчеркнул Рябых.

За прошедшие сутки, 8 августа, на Южном направлении украинские защитники ликвидировали 23 военных РФ, а также уничтожили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72 и самоходную гаубицу "Мста-С"

За день, 9 августа, украинская авиация попала по 2 опорным пунктам кафиров, которые расположены в более чем 40 км от Херсона.

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