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Противник пытается удерживать левобережье Украины, а ВСУ наносят превентивные удары, - полковник СБУ Костенко

28 ноября, 2022 понедельник
17:06
война с Россией Роман Костенко

Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что Вооруженные Силы Украины держат позиции врага под огневым контролем на левом берегу Днепра

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Противник пытается держать под контролем левобережье Украины. Пытается строить огневую систему, чтобы поражать ВСУ и гражданские объекты с левого берега. Мы этому противостоим, у нас тоже построена система огня", - отметил Костенко.

По словам полковника СБУ, Вооруженные Силы Украины пытаются превентивно выявлять выходящего на огневые позиции врага, чтобы не дать возможности противнику наносить массированные удары по правобережью.

"Также армия РФ частично пытается заходить на Кинбурнскую косу. Несмотря на то, что ВСУ держат ее под огневым контролем. Российским военным приказывают контролировать этот участок, чтобы он считался территорией РФ", - объяснил Костенко.

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