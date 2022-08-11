Противник пытается совершать атаки в Донецкой области с трех сторон, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что противник продолжает попытки протиснуться в зонах Северска, Бахмута и в направлении Марьинки – Авдеевки – Пески
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Логика российских войск не меняется, они пытаются совершать атаки с трех сторон: на Бахмут, попытки протиснуться в зоне Северска, используя артиллерию, и действия в направлении Марьинки – Авдеевки – Пески, где враг пытается отодвинуть нашу линию от Донецка. Эти три участки остаются наиболее напряженными и горячими", - отметил военный эксперт.
Сергей Згурец отметил, что такие действия россиян, особенно в зонах Бахмута, Донецка, Марьинки и Авдеевки, будут продолжаться достаточно долго.
"Так как там сосредоточено наибольшее количество вражеской артиллерии, а также в зоне Бахмута действуют группы вагнеровцев, которые считаются наиболее подготовленными, сравнивая с другими подразделениями российских войск. А действия в районе Авдеевки реализуются корпусами из "ДНР" и "ЛНР", - пояснил" аналитик.
- 10 августа Генштаб ВСУ сообщал, что враг пытается возобновить наступление на направлении Донецк – Пески, ведутся бои в направлении Гусаровки.
- Кроме того, в результате российского удара по Бахмуту погибли по меньшей мере 6 человек, еще трое получили ранения
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