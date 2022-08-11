Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Логика российских войск не меняется, они пытаются совершать атаки с трех сторон: на Бахмут, попытки протиснуться в зоне Северска, используя артиллерию, и действия в направлении Марьинки – Авдеевки – Пески, где враг пытается отодвинуть нашу линию от Донецка. Эти три участки остаются наиболее напряженными и горячими", - отметил военный эксперт.



Сергей Згурец отметил, что такие действия россиян, особенно в зонах Бахмута, Донецка, Марьинки и Авдеевки, будут продолжаться достаточно долго.



"Так как там сосредоточено наибольшее количество вражеской артиллерии, а также в зоне Бахмута действуют группы вагнеровцев, которые считаются наиболее подготовленными, сравнивая с другими подразделениями российских войск. А действия в районе Авдеевки реализуются корпусами из "ДНР" и "ЛНР", - пояснил" аналитик.

10 августа Генштаб ВСУ сообщал, что враг пытается возобновить наступление на направлении Донецк – Пески, ведутся бои в направлении Гусаровки.

Кроме того, в результате российского удара по Бахмуту погибли по меньшей мере 6 человек, еще трое получили ранения