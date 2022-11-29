Противник пытается с юга Донетчины продвинуться в Бахмут, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг пытается закрепиться в Озеряновке - это населенный пункт вблизи Курдюмовки и Клещиевки. Это от Бахмута и враг пытается продвинуться к нашему мощному опорному пункту", - пояснил Згурец.

По словам эксперта, вокруг происходящего на Востоке происходит истерия в российских пропагандистских каналах.

"Они говорят, что войска РФ уже захватили и Озеряновку, и Курдюмовку, и Клещиевку, и Андреевку к югу от Бахмута. Понимаем, что это неправда. Но насыщенность боевых действий вокруг Бахмута велика. Боевой дух – это важная составляющая успеха на поле боя". Боевой дух, техника, обучение - все эти три компонента являются значительным преимуществом украинской армии", - подчеркнул Згурец.

За минувшие сутки, 28 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опросное, Невельское, Красногоровка Донецкой области

В течение 28 ноября ВСУ сбили два вражеских самолета. Также подтверждено поражение района расположения подразделения врага в Сватово, около 20 погибших.

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