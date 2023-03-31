Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Противник продолжает постоянно атаковать на востоке. И не только Бахмут, но и Авдеевку, Марьинку, Угледар. Российские войска сейчас используют меньше техники, в основном работает их живая сила, которая задавливает своей массой. Как бы там ни было, враг, неся большие потери, не останавливается на месте, а метр за метром на некоторых участках продавливает нашу оборону, повторюсь, за счет больших потерь. Мобилизационный ресурс у россиян значителен, поэтому они на людей не обращают внимания. Я думаю, технику противник держит для весеннего наступления, которое начнется, когда погода станет более прогнозируемой, и тогда российские войска привлекут и технику. Будет сложнее, а сейчас главное – держаться", – сказал полковник СБУ.

Роман Костенко отметил, что наше командование все прекрасно видит, и скоро придет время принимать решения, либо мы остаемся на тех же рубежах и проводим контрнаступление, либо отходим на другие рубежи и продолжаем оборону.