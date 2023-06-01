Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Несколько дней подряд на Бахмутском направлении уменьшилось количество боевых столкновений с врагом, это связано с ротационными мерами российских войск. Избитая и почти уничтоженная преступная организация "Вагнер" отходит, фактически признав латентную свою капитуляцию. Противник понимает огромные репутационные и войсковые возможности быстрой потери своих позиций под Бахмутом и в самом городе, поэтому туда опрокидывает лучшие подразделения, воздушно-десантные и мотострелковые", - рассказал представитель Восточной группировки войск.

Сергей Череватый сказал, что украинские силы не дают безнаказанно проводить врагу ротационные мероприятия, за эти сутки произошло 4 боевых столкновения.

"Противник прикрывает ротацию мощным артиллерийским огнем: 436 раз он бил по нам разным типом артиллерии. Мы наносим ответные удары, за последние сутки было уничтожено 59 врагов, 103 ранены, одного взяли в плен. Также уничтожен БПЛА ZALA, две станции пушку "Гиацинт", два авто с боеприпасами, два полевых склада с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс.Если говорить обще, то сейчас идет подготовка с обеих сторон, идет соревнование штабов, военных интеллектов.Идет мощная подготовка, чтобы ни один из вражеских планов не удался на Бахмутском направлении. С Божьей помощью мы одержим верх над врагом, как и в предыдущие разы", - подчеркнул Череватый.