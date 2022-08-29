Противник постоянно обстреливает всю Донетчину, пытаясь найти щель в нашей обороне, - спикер ОВА Игнатченко

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Ситуация остается крайне напряженной. Сегодня, 29 августа, около 14:00 был снова обстрелян Славянск, в результате чего существенно повреждены и частные дома, и многоэтажки, родильное отделение больницы, а также здание одной из международных организаций. В Славянске неспокойно было и ночью, и в течение утра", - проинформировала пресс-секретарь Донецкой ОВА .



Татьяна Игнатченко отметила, что точками напряжения остаются Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Константиновка также потерпела удар и, к сожалению, есть информация о двух погибших людях. А за предыдущие сутки в области погибли восемь мирных жителей и семеро получили ранения.



"Противник постоянно ведет огонь как по крупным городам, так и по маленьким населенным пунктам, буквально по всей области. Враг пытается продвигаться, его продвижению предшествуют массированные обстрелы. Например, Авдеевка только сегодня ночью и утром пережила уже несколько массированных обстрелов. У агрессора такая тактика прощупывания, чтобы найти какую-то щелку. Но, к счастью, за предыдущие нескольких суток линия фронта не изменились, то есть наши военные удерживают и остаются на своих позициях", - отметила Игнатченко.

27 августа Генштаб ВСУ сообщил, что кафиры пытались наступать в направлении Славянска, Краматорска и Авдеевки, однако должны были отступить.

28 августа, российские войска обстреляли Славянск и Краматорск Донецкой области, жители пострадавших домов были вовремя эвакуированы

29 августа представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что ССУ закрепились в окрестностях Песков и держат оборону