Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг в сложной ситуации покидает населенные пункты. Ему не хватает боекомплектов и обеспечения. На Юге произошел перелом и сейчас все на руку ВСУ", - подчеркнул Ганул.

По его словам, украинские защитники показывают врагу, что это не его земля.

"Россиянам пришло время убираться в Россию также и из Крыма. Оккупанты начинают это понимать и покидают оккупированные территории. Первым вернется Юг, а затем эту тенденцию подхватят и другие временно оккупированные территории", - отметил Ганул.

В течение 17 августа авиация ВСУ атаковала целые армии РФ в районе Нововознесенского и Александровки, а также защитники ликвидировали склад снабжения боекомплектом в Белогорке.

В оперативном командовании "Юг" отметили, что украинские защитники активно продвигаются по суше южного фронта.

Вооруженные силы Украины ликвидировали базу армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области

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