Противник покидает населенные пункты Херсонщины, - военнослужащий ВСУ Ганул
Военнослужащий ВСУ Демьян Ганул рассказал, что в Херсонской области работают по тылам противника комплексы HIMARS
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг в сложной ситуации покидает населенные пункты. Ему не хватает боекомплектов и обеспечения. На Юге произошел перелом и сейчас все на руку ВСУ", - подчеркнул Ганул.
По его словам, украинские защитники показывают врагу, что это не его земля.
"Россиянам пришло время убираться в Россию также и из Крыма. Оккупанты начинают это понимать и покидают оккупированные территории. Первым вернется Юг, а затем эту тенденцию подхватят и другие временно оккупированные территории", - отметил Ганул.
- В течение 17 августа авиация ВСУ атаковала целые армии РФ в районе Нововознесенского и Александровки, а также защитники ликвидировали склад снабжения боекомплектом в Белогорке.
- В оперативном командовании "Юг" отметили, что украинские защитники активно продвигаются по суше южного фронта.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали базу армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области
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