Противник перебросил БТГ, которые способны проводить наступательные действия в Херсонской области, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что на Юге страны Россия планирует упреждающее контрнаступление
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг подтягивает личный состав и технику на Херсонщину, готовясь к контратакам со стороны ВСУ. Перебрасывают технику с Крымского полуострова. Штурмовики ВСУ нанесли удары по скоплению вражеской техники в Бериславе. Россияне вертолетами атаковали украинские позиции. Происходит динамика боевых действий. десантно-штурмовых БТГ, способных проводить локальные наступательные действия. На правом берегу реки Днепр россияне держат 10-15 тыс. военных личного состава", - пояснил Згурец.
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