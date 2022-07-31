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Главная война с Россией Противник перебросил БТГ, которые способны проводить наступательные действия в Херсонской области, - Згурец
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Противник перебросил БТГ, которые способны проводить наступательные действия в Херсонской области, - Згурец

31 июля, 2022 воскресенье
17:36
война с Россией Сергей Згурец

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что на Юге страны Россия планирует упреждающее контрнаступление

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг подтягивает личный состав и технику на Херсонщину, готовясь к контратакам со стороны ВСУ. Перебрасывают технику с Крымского полуострова. Штурмовики ВСУ нанесли удары по скоплению вражеской техники в Бериславе. Россияне вертолетами атаковали украинские позиции. Происходит динамика боевых действий. десантно-штурмовых БТГ, способных проводить локальные наступательные действия. На правом берегу реки Днепр россияне держат 10-15 тыс. военных личного состава", - пояснил Згурец.

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