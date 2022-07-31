Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг подтягивает личный состав и технику на Херсонщину, готовясь к контратакам со стороны ВСУ. Перебрасывают технику с Крымского полуострова. Штурмовики ВСУ нанесли удары по скоплению вражеской техники в Бериславе. Россияне вертолетами атаковали украинские позиции. Происходит динамика боевых действий. десантно-штурмовых БТГ, способных проводить локальные наступательные действия. На правом берегу реки Днепр россияне держат 10-15 тыс. военных личного состава", - пояснил Згурец.

Военнослужащий ВСУ и депутат облсовета Сергей Хлань заявил, что в Херсонской области наблюдается активное движение российской инженерной техники

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что врага раздражают успехи ВСУ на Херсонском направлении

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