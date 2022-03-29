Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Генштаб в традиционном вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

Завершается тридцать третье время героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, сосредотачивая усилия на:

- недопущение продвижения противника по направлениям населенных пунктов Славянск и Барвенково;

- занятии населенных пунктов Каменка, Топольское;

- создании условий для улучшения тактического положения в районе города Чугуева;

- сдерживании атак противника в районах населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Попасная, не допуская обхода основных сил группировки.

Одновременно Силы обороны продолжают удержание круговой обороны Мариуполя и оборону и сдерживание продвижения противника в районе Чернигова.

Группировка, защищающая Киев, с целью улучшения оперативного положения и удержания внешнего рубежа обороны, продолжают боевые действия, удерживают контроль за ситуацией в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка.

Частью сил продолжается ведение оборонной операции в других определенных районах, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны и осуществляются контратаки по отдельным направлениям.

Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил. Снижение боевого потенциала подразделений противника командования оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов.

Итого победим! Верим в Вооруженные Силы Украины! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!

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