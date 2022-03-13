Противник определился с основным направлением, это зона ООС, – Арестович

Об этом сообщает советник Офиса президента Алексей Арестович.



"Противник определился с направлением основных усилий, сосредотачивается на наступлении на наши силы обороны в зоне ООС. Но мы сдерживаем его и наносим мощные ответные удары", – отметил он.



Арестович добавил, что сегодня ночью было уничтожено значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области. Держится Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Киевская область. Преимущественно на севере и в районе Харькова противник остановлен и производит перегруппировку.

Напомним, генсек НАТО считает, что Россия вполне может планировать применение химического оружия против Украины.

Житель Черкасс, заслуженный военный летчик Российской Федерации, полковник авиации Геннадий Исаакович Штерн обратился с призывом к российским военным летчикам немедленно прекратить уничтожение мирных украинских городов и сел.