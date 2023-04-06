"Противник никуда не отступает": Пригожин назвал основные проблемы вагнеровцев в Бахмуте
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал, что ВСУ не отступают из Бахмута, и ни о каком наступлении россиян на этом направлении сейчас речь не идет
Об этом сообщает пресс-служба Пригожина в Telegram.
"Надо сказать четко, что противник никуда не уходит (из Бахмута, – ред.). У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города", - отмечает глава вагнеровцев.
По его словам, чтобы иметь "положительную динамику", захватчикам необходимо решить три вопроса. Прежде всего, говорит он, следует убедиться, что у россиян "нормально организованное командование", во-вторых, проверить надежность и защищенность флангов. Также на повестке дня стоит обеспечение снарядами.
"Когда мы решим все эти три вопроса, тогда можно куда угодно уходить", - убежден Пригожин.
- Напомним, в РФ осужденный за убийство зек-вагнеровец вернулся с войны в Украине и снова убил человека.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.99
Покупка 36.99Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное