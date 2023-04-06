Об этом сообщает пресс-служба Пригожина в Telegram.

"Надо сказать четко, что противник никуда не уходит (из Бахмута, – ред.). У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города", - отмечает глава вагнеровцев.

По его словам, чтобы иметь "положительную динамику", захватчикам необходимо решить три вопроса. Прежде всего, говорит он, следует убедиться, что у россиян "нормально организованное командование", во-вторых, проверить надежность и защищенность флангов. Также на повестке дня стоит обеспечение снарядами.

"Когда мы решим все эти три вопроса, тогда можно куда угодно уходить", - убежден Пригожин.