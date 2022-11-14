Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг продолжает атакующие действия на Донетчине, применяя ствольную и реактивную артиллерию, авиацию, танки. Противник терпит огромные потери. По состоянию на утро россияне потеряли около 90 человек только убитыми и фактически столько же ранеными на Бахмутском направлении", - сообщил Череватый.

Спикер Восточной группировки войск также добавил, что на Авдеевском направлении враг тоже несет потери.

"Противник пытается проводить по несколько десятков штурмов на этих направлениях. Однако натыкается на мощную оборону ВСУ, поражение из всех видов вооружения. И неизбежная расплата - это огромные потери в личном составе и технике армии РФ", - подчеркнул Череватый.

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