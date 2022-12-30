Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Не могу сказать, что ситуация вокруг Бахмута стала легче. Противник не оставляет попыток атаковать. Если подняться над тактической картинкой боя и говорить об оперативных факторах, то видим, что враг меньше применяет техники, незначительно снизил количество обстрелов, потому что бои идут на улицах, соответственно, могут задеть своих. Но мы обороняемся и это позволяет нашим подразделениям, лучше знающим местность, проводить маневры и более активно контратаковать противника", - прокомментировал военный эксперт.



Сергей Грабский отметил, что враг, несмотря на то, что ему была поставлена четкая задача — завершить с Бахмутом до конца года, очевидно, что эту задачу не выполнил.



"Противник вынужден тратить свои дополнительные ресурсы, чтобы дожать ситуацию. Наблюдается перекидывание туда боеприпасов, горючего, контингентов российских войск, чтобы продолжать давление на этот район. В ближайшей перспективе каких-то существенных изменений мы не увидим. Конечно, обороняющаяся сторона имеет больше перспектив удержаться, потому что меньше нужно сил и средств, но ситуация остается чрезвычайно сложной, несмотря на то, что с военной точки зрения взятие Бахмута вряд ли даст противнику какие-то преимущества, потому что он упреется в следующую систему оборонных позиций украинских сил", - объяснил Грабский.

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