Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Противник не выполнил задачу - завершить с Бахмутом к Новому году, - военный эксперт Грабский
Эксклюзив

Противник не выполнил задачу - завершить с Бахмутом к Новому году, - военный эксперт Грабский

30 декабря, 2022 пятница
23:33
война с Россией

Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса, считает, что в ближайшей перспективе каких-либо существенных изменений возле Бахмута мы не увидим

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Не могу сказать, что ситуация вокруг Бахмута стала легче. Противник не оставляет попыток атаковать. Если подняться над тактической картинкой боя и говорить об оперативных факторах, то видим, что враг меньше применяет техники, незначительно снизил количество обстрелов, потому что бои идут на улицах, соответственно, могут задеть своих. Но мы обороняемся и это позволяет нашим подразделениям, лучше знающим местность, проводить маневры и более активно контратаковать противника", - прокомментировал военный эксперт.

Сергей Грабский отметил, что враг, несмотря на то, что ему была поставлена четкая задача — завершить с Бахмутом до конца года, очевидно, что эту задачу не выполнил.

"Противник вынужден тратить свои дополнительные ресурсы, чтобы дожать ситуацию. Наблюдается перекидывание туда боеприпасов, горючего, контингентов российских войск, чтобы продолжать давление на этот район. В ближайшей перспективе каких-то существенных изменений мы не увидим. Конечно, обороняющаяся сторона имеет больше перспектив удержаться, потому что меньше нужно сил и средств, но ситуация остается чрезвычайно сложной, несмотря на то, что с военной точки зрения взятие Бахмута вряд ли даст противнику какие-то преимущества, потому что он упреется в следующую систему оборонных позиций украинских сил", - объяснил Грабский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Читайте также:
Дмитрий Медведев
29 декабря, 2022 четверг
Конфликт в окружении Путина: Пригожин высмеял футуристические прогнозы Медведева
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
28 декабря, 2022 среда
"Позор, поражение, развал": в СНБО ответили на требование Кремля признать аннексию 4 областей в мирном плане
29 декабря, 2022 четверг
Руководители разведки США и Британии рассказали, как пытались предотвратить большую войну в Украине
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.76
  • EUR
    Покупка 41.53
    Продажа 42.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
31 декабря
00:26
Санкции и уход инвесторов: рынок акций в России рухнул на 43%
00:08
Эксклюзив
Сейчас мы получили самый большой исторический шанс построить новую Украину, - Яценюк
2022, пятница
30 декабря
21:55
Эксклюзив
Дело против Жеваго - это преследование иностранных инвесторов, в нем не видно других причин, кроме политических, - Княжицкий
21:53
Обзор
Сотрудничество России и Китая, заявления Трампа о Зеленском и вражеские дроны в квартирах Киева. Мировые СМИ об Украине 30 декабря
21:49
За оскорбление Лукашенко: в Беларуси гражданина Латвии приговорили к 4 годам заключения
21:38
Эксклюзив
Внутренняя борьба за активы - политтехнолог Загородний о деле против Жеваго
21:03
Мы не выбирали войну, однако нам хватит сил одолеть врага, - Залужный
20:58
Олигархи РФ потеряли $95 млрд в 2022 году на фоне санкций из-за войны в Украине
20:36
В Киеве неизвестные, несмотря на запрет, запустили фейерверки, полиция начала расследование
20:33
Зеленский: в новом году ПВО Украины станет еще сильнее, а обеспечение электроснабжения будет среди главных задач
20:04
OPINION
Россию невозможно исключить из Совбеза ООН, не распустив ООН
20:00
Обзор
Победные новости 310-го дня войны: Украина при необходимости будет воевать на территории РФ и презентация подросткового романа об УПА
20:00
Посол США Бринк поздравила украинцев с Новым годом и пообещала "железную поддержку"
19:34
ПВО
Генерал-лейтенант ВСУ назвал факторы, способствовавшие повышению эффективности украинского ПВО
19:24
В Финляндии назвали ожидаемые сроки вступления в НАТО
19:08
На побережье Николаевской области обезвредили противокорабельную мину
19:04
За декабрь Украина получила от стран-партнеров около 5 тыс. генераторов, - Мининфраструктуры
18:59
Бывший главный раввин Москвы призвал евреев покинуть Россию, пока могут, - Guardian
18:46
Украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов и приземлила вражеский дрон "Орлан", - Генштаб
18:39
В Беларусь за 13 часов прилетели 6 военно-транспортных самолетов РФ, – Гаюн
18:38
Тепло, но будет дождь: Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год
18:17
Эксклюзив
У меня есть огромная надежда, что в конце 2023-го мы получим рыночный курс доллара, который был до 24 февраля, - экономист Пендзин
18:05
Искусство на бронеплитах: во Львове открыли выставку арт-объектов
18:04
С начала военного положения 12 тыс. мужчин пытались незаконно покинуть Украину, – ГПСУ
18:04
Эксклюзив
Юлия Клименко
Экономика Украины просядет на 45-50% по итогам года, - нардеп Клименко
18:04
OPINION
"Пушкин х*йло!" - главный книжный итог года
17:49
"Это не борьба с памятниками – это борьба Украины за жизнь": в Краматорске демонтировали бюст Пушкина
17:49
В Китае новым главой МИДа стал бывший посол в США Цинь Ган, критиковавший Байдена, - Reuters
17:41
Кличко заявил, что сейчас в Киеве живет столько же людей, сколько до 24 февраля
17:30
Анонс
НЕ ИСТФАК, 18:30. Мир идей Степана Бандеры
17:26
Олланд: Минские договоренности дали Украине время усилить армию и сломали планы Путина на победу в 2022 году
17:14
Все атомные блоки на подконтрольной Украине территории работают на полную мощность, – Энергоатом
16:52
На юге россияне строят эшелонную оборону с момента отступления на Херсонском направлении, - спикер Нацгвардии Музычук
16:52
Эксклюзив
Мотивы преследования Жеваго политические, - правозащитник Захаров
16:31
В Польше фиксируют рост активности российских хакеров: одну из атак совершили на сейм после признания РФ государством, поддерживающим терроризм
16:21
Из-за войны в Киеве с 24 февраля погибли 120 человек, повреждены 600 зданий, - КМВА
16:12
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:10
В РФ заявили, что в Донецке ликвидирован чиновник следкома Евгений Рыбаков
16:10
Сергей Шкарлет
Южная Корея передала Украине 6 тыс. планшетов для школьников
16:07
Оккупанты уничтожают доказательства своих преступлений: в Мариуполе россияне завершили демонтаж драмтеатра
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV