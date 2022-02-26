Противник не достиг поставленных целей и должен привлекать резерв - Генштаб ВСУ

Оперативную информацию по состоянию на 00:00 26 февраля по поводу российского вторжения сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

По информации Генштаба, противник не смог добиться поставленных ранее стратегических целей. Следовательно, не имея достаточных сил, оккупанты должны преждевременно вводить в бой дополнительные подразделения вторых эшелонов и резервов.

Враг не оставляет попыток оцепить столицу Украины, но оборона Киева крепко держит позиции. Национальная гвардия Украины охраняет Вышгородскую ГЭС, аэропорты и другую важную инфраструктуру.

В городе взяты под усиленную охрану все мосты, объекты центральных теплосетей и другие объекты критической инфраструктуры, на дорогах установили блокпосты.



Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти столицы оборудуют блокпосты для обороны, мосты взяты под охрану, и дежурят войска ВСУ.



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