Противник не достиг поставленных целей и должен привлекать резерв - Генштаб ВСУ
Регулярные войска вооруженных сил Российской Федерации ведут наступательные действия, однако силы обороны сдерживают российское вторжение
Оперативную информацию по состоянию на 00:00 26 февраля по поводу российского вторжения сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
По информации Генштаба, противник не смог добиться поставленных ранее стратегических целей. Следовательно, не имея достаточных сил, оккупанты должны преждевременно вводить в бой дополнительные подразделения вторых эшелонов и резервов.
Враг не оставляет попыток оцепить столицу Украины, но оборона Киева крепко держит позиции. Национальная гвардия Украины охраняет Вышгородскую ГЭС, аэропорты и другую важную инфраструктуру.
В городе взяты под усиленную охрану все мосты, объекты центральных теплосетей и другие объекты критической инфраструктуры, на дорогах установили блокпосты.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти столицы оборудуют блокпосты для обороны, мосты взяты под охрану, и дежурят войска ВСУ.
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