Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"В последнее время продолжается уничтожение складов боеприпасов противника на левом берегу реки Днепр. ВСУ продолжают держать под контролем Антоновский мост и Каховскую дамбу. Врага ждет дилемма: понимая, что их могут закрыть, отрезав пути, а понтонные переправы не дадут возможности пополнять боекомплект, им нужно будет отойти на левый берег реки Днепр и закрепиться. В этом случае у россиян будут репутационные потери для РФ", - подчеркнул Костенко.

Полковник СБУ добавил, что россияне будут держаться за Херсон до последнего.

"Другой путь - разорвать дистанцию, которую контролирует ВСУ и не дать возможности уничтожить единственные два перехода через Днепр, россиянам нужно развивать наступление. Противник накапливает силы, чтобы самому совершить контрнаступление, увеличить расстояние и дальше пойти на Запад, чтобы захватить Николаев и Одесчину", – заметил Костенко.

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