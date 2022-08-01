Противник накапливает силы для контрнаступления на Юге и захвата Одесчины и Николаева, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко считает, что с военной точки зрения, при уничтоженных мостах, находиться противнику на Херсонском плацдарме – самоубийство
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"В последнее время продолжается уничтожение складов боеприпасов противника на левом берегу реки Днепр. ВСУ продолжают держать под контролем Антоновский мост и Каховскую дамбу. Врага ждет дилемма: понимая, что их могут закрыть, отрезав пути, а понтонные переправы не дадут возможности пополнять боекомплект, им нужно будет отойти на левый берег реки Днепр и закрепиться. В этом случае у россиян будут репутационные потери для РФ", - подчеркнул Костенко.
Полковник СБУ добавил, что россияне будут держаться за Херсон до последнего.
"Другой путь - разорвать дистанцию, которую контролирует ВСУ и не дать возможности уничтожить единственные два перехода через Днепр, россиянам нужно развивать наступление. Противник накапливает силы, чтобы самому совершить контрнаступление, увеличить расстояние и дальше пойти на Запад, чтобы захватить Николаев и Одесчину", – заметил Костенко.
- 1 августа в разведке рассказали о первом важном результате контрнаступления ВСУ в Херсонской области.
- За прошедшие сутки воины Военно-морских сил ВСУ во время контрнаступления на Херсонском направлении захватили в плен 11 рашистов.
- Вооруженные силы Украины ракетами HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области.
- Британская разведка сообщила, что Россия вынуждена перебрасывать войска с Донбасса, чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины.
- В Херсонской области украинские защитники деоккупировали 46 населенных пунктов, впрочем жителей все равно призывают эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.21
Покупка 39.21Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 41.04
- Актуальное
- Важное