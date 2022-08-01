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Главная война с Россией Противник накапливает силы для контрнаступления на Юге и захвата Одесчины и Николаева, - полковник СБУ Костенко
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Противник накапливает силы для контрнаступления на Юге и захвата Одесчины и Николаева, - полковник СБУ Костенко

1 августа, 2022 понедельник
19:57
война с Россией Роман Костенко

Полковник СБУ Роман Костенко считает, что с военной точки зрения, при уничтоженных мостах, находиться противнику на Херсонском плацдарме – самоубийство

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"В последнее время продолжается уничтожение складов боеприпасов противника на левом берегу реки Днепр. ВСУ продолжают держать под контролем Антоновский мост и Каховскую дамбу. Врага ждет дилемма: понимая, что их могут закрыть, отрезав пути, а понтонные переправы не дадут возможности пополнять боекомплект, им нужно будет отойти на левый берег реки Днепр и закрепиться. В этом случае у россиян будут репутационные потери для РФ", - подчеркнул Костенко.

Полковник СБУ добавил, что россияне будут держаться за Херсон до последнего.

"Другой путь - разорвать дистанцию, которую контролирует ВСУ и не дать возможности уничтожить единственные два перехода через Днепр, россиянам нужно развивать наступление. Противник накапливает силы, чтобы самому совершить контрнаступление, увеличить расстояние и дальше пойти на Запад, чтобы захватить Николаев и Одесчину", – заметил Костенко.

  • 1 августа в разведке рассказали о первом важном результате контрнаступления ВСУ в Херсонской области.
  • За прошедшие сутки воины Военно-морских сил ВСУ во время контрнаступления на Херсонском направлении захватили в плен 11 рашистов.
  • Вооруженные силы Украины ракетами HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области.
  • Британская разведка сообщила, что Россия вынуждена перебрасывать войска с Донбасса, чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины.
  • В Херсонской области украинские защитники деоккупировали 46 населенных пунктов, впрочем жителей все равно призывают эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области

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