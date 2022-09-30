Противник может выйти за пределы конвенционных образцов вооружения, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что еще во время удержания нашими бойцами Мариуполя военно-политическое руководство оценивало риски использования химического оружия и уже были сделаны выводы, чтобы наши подразделения были оснащены противогазами и другими средствами, позволяющими держать оборону при таких условиях
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Враг сейчас может выйти за пределы конвенционных (традиционных, признанных международным регулированием – ред.) образцов вооружения. Вчера, 29 сентября, был важный отчет ГУР, который достаточно серьезно отнесся и описал сценарий использования тактических ядерных боеприпасов, подчеркнув, что они могут быть использованы на линии столкновения и в зоне наибольшей концентрации сил с обеих сторон", - заметил военный эксперт.
Сергей Згурец добавил, что к выводам разведки мы относимся достаточно серьезно, потому что их оценка событий в начале войны оказалась наиболее точной.
"Теперь в отношении химических боеприпасов, то военно-политическое руководство оценивало риски использования химического оружия еще во время содержания нашими бойцами Мариуполя. Тогда были сценарии, что враг может применить химическое оружие, чтобы прекратить сопротивление наших бойцов в Мариуполе. Соответственно, уже были сделаны. выводы, чтобы наши подразделения были оснащены противогазами и другими средствами, позволяющими держать оборону в таких условиях: такие вызовы учитываются украинской армией, но теперь нужно серьезно отнестись и к подготовке гражданского населения, понимая, что враг может использовать такие неконвенционные средства и к людям. что живут на линии столкновения и вблизи оккупированных территорий", - подчеркнул Згурец.
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