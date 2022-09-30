Противник может выйти за пределы конвенционных образцов вооружения, - Згурец

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Враг сейчас может выйти за пределы конвенционных (традиционных, признанных международным регулированием – ред.) образцов вооружения. Вчера, 29 сентября, был важный отчет ГУР, который достаточно серьезно отнесся и описал сценарий использования тактических ядерных боеприпасов, подчеркнув, что они могут быть использованы на линии столкновения и в зоне наибольшей концентрации сил с обеих сторон", - заметил военный эксперт.



Сергей Згурец добавил, что к выводам разведки мы относимся достаточно серьезно, потому что их оценка событий в начале войны оказалась наиболее точной.



"Теперь в отношении химических боеприпасов, то военно-политическое руководство оценивало риски использования химического оружия еще во время содержания нашими бойцами Мариуполя. Тогда были сценарии, что враг может применить химическое оружие, чтобы прекратить сопротивление наших бойцов в Мариуполе. Соответственно, уже были сделаны. выводы, чтобы наши подразделения были оснащены противогазами и другими средствами, позволяющими держать оборону в таких условиях: такие вызовы учитываются украинской армией, но теперь нужно серьезно отнестись и к подготовке гражданского населения, понимая, что враг может использовать такие неконвенционные средства и к людям. что живут на линии столкновения и вблизи оккупированных территорий", - подчеркнул Згурец.

25 сентября Лавров заявил , что ядерная доктрина РФ будет распространяться на захваченные украинские территории.

США предупредили , что Россию ожидают катастрофические последствия, если она использует ядерное оружие, и дополнительные экономические санкции, если закончит псевдореферендумы на временно оккупированных территориях.

26 сентября официальный представитель в ряде Японии объявил о дополнительном запрете на экспорт товаров, связанных с химическим оружием, в Россию