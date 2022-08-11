Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Что касается ситуации в Беларуси, то это не только аэродром с военными самолетами, но там размещаются и дивизионы ПВО, используются ракетно-зенитные комплексы С-300 и С-400. Последние полторы-две недели наблюдалось, что из РФ именно в Зябровку транспортировались ракеты к С-300 и С-400. На первый взгляд это выглядит, чтобы усилить ПВО и обеспечить боезапас, но я не совсем в этом уверен", - отметил военно-политический обозреватель.



Александр Коваленко пояснил, что сейчас оккупанты начинают использовать зенитно-ракетные комплексы С-300 вместо тактического и оперативно-тактического уровня ракетного оружия, потому что им не хватает именно ракет к ТРК " Точка-У " и ОТРК "Искандер-М".



Именно поэтому противник перестроил некоторую часть своих С-300, чтобы использовать их не только по воздушным объектам, а также наносить удары по поверхности. Таким образом, враг обстреливает Николаев, Харьков, Запорожскую область, а также осуществил обстрел Краматорска, используя С-300.



"Поэтому я не исключаю варианта, что в Зябровке может использоваться площадка С-300 для того, чтобы возобновить ракетные обстрелы северного плацдарма Украины, а именно Черниговщины, Сумщины и Киевщины. Именно такая угроза существует со стороны Зябровки для Украины. Потому что просто так противник не увеличивал бы столь масштабно свой боекомплект", - заметил военный эксперт.



Коваленко дал комментарий по поводу инцидента в Зябровке, то это очередное головотяпство и кто-то не там разместил боеприпас, или же курил, где не надо, то есть такие случаи будут происходить и дальше.

9 августа в аэропорт "Гомель" снова прилетел российский самолет с партией ракет для ЗРК С-300.

В ночь с 10 на 11 августа в районе белорусского аэродрома Зябровка раздались взрывы

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