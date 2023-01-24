Противник концентрируется в Запорожском направлении, - полковник СБУ Костенко
Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что враг накапливает резервы на Запорожском плацдарме
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Противник подтянул силы на Запорожское направление. Это войска, которые вышли из правобережья Днепра, которые были вытеснены ВСУ и перешли на левый берег, чтобы усилить восточное и Запорожское направления. Противник этими резервами пытается протиснуть Бахмут и Соледар, а на Юге мы видим. они накапливают резервы", - заметил Костенко.
По словам полковника СБУ, в Запорожском направлении противник ведет активные действия и малыми группами пытается захватывать украинские территории.
"Враг понимает, что Запорожское направление для нас важно. Противник готовится к весенней кампании, и сейчас создает себе условия для дальнейшего наступления, накопления резервов и введения этих подразделений в боевые действия. Противник ведет активные действия, они малыми группами пытаются захватывать территории, чтобы улучшить свои позиции и выбить нас с высот. Наша задача остановить врага, чтобы создать условия для наступления ВСУ", - добавил Костенко.
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