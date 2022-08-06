Противник концентрирует усилия в Николаевской области, чтобы пойти ва-банк, – военный эксперт Грабский
Сергей Грабский, военный эксперт, отметил, что противник перебрасывает свои подразделения на Юг и создает угрозу как для Николаева, так и для Кривого Рога
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Вражеская концентрация на Юге означает, что противник окончательно осознал исключительную стратегическую важность этого направления для дальнейшей судьбы войны в Украине. Он понимает, что без удержания плацдарма на правом берегу реки Днепр фактически все его усилия будут сводиться на нет. Именно поэтому враг, несмотря на все риски и угрозы, связанные с достаточно ограниченной возможностью обеспечения этой группировки, перебрасывает свои подразделения на это направление и создает угрозу как для Николаева, так и для Кривого Рога", - отметил военный эксперт.
Сергей Грабский отметил, что противник концентрирует на Николаевском направлении усилия, чтобы пойти ва-банк и попытаться отыграть ситуацию в свою пользу.
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