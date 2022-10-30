Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Военный эксперт прокомментировал пропагандистское использование Россией темы "грязной бомбы".



"Именно на нестабильные умы в Европе или на сознательных или бессознательных поклонников "русского мира" рассчитана такая провокация. Я сам был удивлен, просматривая западную прессу, тем уровнем активности, с которым сейчас обсуждается вопрос "грязной бомбы", который является абсолютным бредом. Эта тема подхватывается и раскручивается, вызывая довольно большой психоз, потому что сейчас встал одним из главных вопрос закупки йодистого калия и как им спасаться", – отметил полковник запаса.



Сергей Грабский пояснил, что исходя из концепции гибридной войны или из концепции информационно-психологических операций (ИПСО), это такая операция, которая, возможно, не даст непосредственного эффекта, но она закладывает зерна сомнений: стоит ли помогать Украине или пора остановить поддержку и т.п.



"В этом случае можно говорить о том, что противник использует такую масштабную стратегию постепенного изменения общественного мнения в Европе. Насколько это ему удастся и насколько хватит ресурсов генерировать такие примитивные провокации, сказать очень трудно. Потому что Россия находится под внутренним и внешним давлением: нарастающие проблемы в экономике и внутриполитические противоречия в России, также давление ВСУ, внешняя изоляция, санкции на экономику и политическое устройство РФ. Ведь в наше время работают именно примитивные провокации и они пока работают", - отметил Грабский.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в подготовке провокаций с "грязной бомбой"

24 октября МИД России опубликовал фото с "грязной бомбой", которую якобы готовит Украина. Правительство Словении обнаружило, что на фото изображены детекторы дыма Словенского агентства по радиоактивным отходам.

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