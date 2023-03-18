Противник использует "кинжалы", и мы видим последствия таких ударов: Игнат предупредил о возможных тревогах из-за взлета МиГ-31
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал соблюдать требования безопасности во время тревог: 18 марта их могут объявлять несколько раз из-за взлета в Беларуси самолета-ракетоносителя "кинжалов" МиГ-31
Об этом пресс-секретарь Воздушных сил рассказал в эфире Общественного радио.
"Не так давно в Украине объявили воздушную тревогу. Не исключено, что сегодня еще будут взлеты этого ракетоносителя. Поэтому призываю соблюдать требования безопасности во время воздушных тревог — надо. Мы видим, какие последствия атаки ракетами "Кинжал", которые противник все же применяет. Делать какие-то послабления относительно выполнению рекомендованных тревог на сегодняшний день недопустимо", — пояснил спикер.
- Напомним, ночью 9 марта Россия массированно атаковала Украину : были попадания по критической инфраструктуре, погибшие и пострадавшие.
- Днем пресс-секретарь Воздушных сил утверждал , что россияне ранее не запускали по Украине такого количества "кинжалов", как в атаке 9 марта.
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