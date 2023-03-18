Об этом пресс-секретарь Воздушных сил рассказал в эфире Общественного радио.

"Не так давно в Украине объявили воздушную тревогу. Не исключено, что сегодня еще будут взлеты этого ракетоносителя. Поэтому призываю соблюдать требования безопасности во время воздушных тревог — надо. Мы видим, какие последствия атаки ракетами "Кинжал", которые противник все же применяет. Делать какие-то послабления относительно выполнению рекомендованных тревог на сегодняшний день недопустимо", — пояснил спикер.