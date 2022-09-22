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Главная война с Россией Противник имеет незначительные успехи к югу от Бахмута, но мы продвигаемся вперед и в Лимане уже идут уличные бои, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
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Противник имеет незначительные успехи к югу от Бахмута, но мы продвигаемся вперед и в Лимане уже идут уличные бои, - командир роты батальона "Свобода" Оропай

22 сентября, 2022 четверг
09:43
война с Россией

Евгений Оропай, командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины, отметил, что враг штурмовал села в Бахмутском районе и перерезал важную артерию, соединяющую Бахмут и Торецк

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"У противника на данный момент есть незначительные успехи к югу от Бахмута, там он штурмовал несколько сел, Курдюмовку и Николаевку Вторую. Врагу удалось перерезать важную артерию, соединяющую Бахмут и Торецк. Но по всему Донецкому направлению украинские защитники совершают хорошие контрнаступательные действия и продолжают рух вперед. В некоторых местах, которые я не могу уточнять, ведутся городские бои", – рассказал командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины.

Евгений Оропай добавил из приятных новостей, что в Лимане уже активно идут уличные бои и продолжаются контрнаступательные действия.

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