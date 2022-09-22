Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"У противника на данный момент есть незначительные успехи к югу от Бахмута, там он штурмовал несколько сел, Курдюмовку и Николаевку Вторую. Врагу удалось перерезать важную артерию, соединяющую Бахмут и Торецк. Но по всему Донецкому направлению украинские защитники совершают хорошие контрнаступательные действия и продолжают рух вперед. В некоторых местах, которые я не могу уточнять, ведутся городские бои", – рассказал командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины.



Евгений Оропай добавил из приятных новостей, что в Лимане уже активно идут уличные бои и продолжаются контрнаступательные действия.

19 сентября Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах Майорска, Веселой, Курдюмовки и Новомихайловки.

21 сентября депутат Дружковского городского совета Николай Довбня отметил, что худшая ситуация в Бахмуте, идут бои в пригороде.

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