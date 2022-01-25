Противник должен понимать, что заходить к нам нет смысла, потому что отсюда не выйдешь, - нардеп Костенко о направлениях укрепления обороны

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"На счет авиаударов и ракетных ударов – мы тоже их можем наносить. Ни одна территория не считается захваченной, пока сюда не пришел солдат. РФ имеет определенное преимущество, но это уже вопрос к устойчивости нашего государства. Мы понимаем, что она может делать все, что угодно, но у нас есть Вооруженные силы, есть люди - мы должны объяснять. Не такие эффективные авиа и ракетные удары, если знать, как действовать при их нанесении, эффективность можно минимизировать", - сказал нардеп.



По его мнению, задача Украины – разработать ракетную программу.



"Мы должны летать минимум на 2 тыс. км. Сейчас проговаривается вопрос, чтобы вернуть ракеты малой и средней дальности на боевое дежурство, для того чтобы мы могли превентивно угрожать РФ. Сейчас у нас минимальные возможности, но мы их будем использовать, если Россия нам будет угрожать", - сказал Костенко.



Он рассказал, как Украина может бороться с российской авиацией.



"Если говорить об авиации - у нас есть ракеты С-300, которые стоят на боевом дежурстве. У нас есть "Кольчуги", реально фиксирующие взлет самолетов РФ с аэродромов вплоть до Урала - 600 км вглубину мы можем контролировать, как ведут себя их самолеты", - добавил нардеп.



"Мы должны сделать нашу оборону всеобъемлющей, для того чтобы нанести противнику такие потери, чтобы при планировании всего этого он понимал, что заходить к нам нет смысла, потому что отсюда просто не выйдешь", - подытожил Костенко.

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