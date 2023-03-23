Противник будет пытаться развивать наступление, ожидает погоды, - полковник СБУ Костенко
Роман Костенко, народный депутат Украины, полковник СБУ, считает, что враг попытается наступать на Донецком и Запорожском направлениях, а также может быть еще третье – промежуточное направление
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Мы никогда не говорили, что наступления врага не будет. Лично я говорил, что противник собирается и ждет весенне-летней кампании, которая будет решающей. Они ждут только погоды, потому что у россиян есть проблема с проходимостью техники на тех участках, где они ведут боевые действия. Вопрос только в том, когда подсохнет и когда они примут это решение", - отметил полковник СБУ.
Роман Костенко отметил, что противник будет пытаться через некоторое время развивать наступление, сейчас российские войска ведут активные действия и привлекают в большей части технику.
"А относительно направлений вражеского наступления, это будет Донецкое, потому что у них до сих пор осталось желание и планы по захвату Донетчины и Луганщины в административных границах этих областей, также Запорожское направление. И еще, мы думаем, что будет какое-то промежуточное направление и не исключено , что может быть северное направление для того, чтобы сковывать наши резервы", – сказал Костенко.
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