Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Мы никогда не говорили, что наступления врага не будет. Лично я говорил, что противник собирается и ждет весенне-летней кампании, которая будет решающей. Они ждут только погоды, потому что у россиян есть проблема с проходимостью техники на тех участках, где они ведут боевые действия. Вопрос только в том, когда подсохнет и когда они примут это решение", - отметил полковник СБУ.

Роман Костенко отметил, что противник будет пытаться через некоторое время развивать наступление, сейчас российские войска ведут активные действия и привлекают в большей части технику.

"А относительно направлений вражеского наступления, это будет Донецкое, потому что у них до сих пор осталось желание и планы по захвату Донетчины и Луганщины в административных границах этих областей, также Запорожское направление. И еще, мы думаем, что будет какое-то промежуточное направление и не исключено , что может быть северное направление для того, чтобы сковывать наши резервы", – сказал Костенко.