Мероприятие организовано либерально-демократической "Гражданской платформой" (PO), а также социал-демократами из "Левицы", "Польши - 2050" и борцами за права женщин. В настоящее время десятки тысяч человек направляются к Замковой площади, где состоится главный митинг, пишет Gazeta wyborcza.

К маршу присоединились такие известные в Польше политики, как первый демократически избранный президент Лех Валенса, мэр Варшавы Рафал Тшасковский и мэр Гданьска Александра Дулькевич, депутат Сейма, историк Павел Коваль.

Участники акции возмущены повышением цен на основные товары народного потребления, а также стремлением PiS, как они считают, узурпировать власть.

Главным ведущим акции является лидер "Гражданской платформы", экс-премьер и экс-глава Европейского совета Дональд Туск.

Справка

Партия "Право и справедливость" (PiS) находится у власти в Польше с 2015 года, когда ее кандидат победил на президентских выборах (первое избрание Дуды) и когда удалось сформировать коалицию по итогам парламентских выборов.

Партию представляют действующий польский президент Анджей Дуда и премьер Ярослав Качиньский.