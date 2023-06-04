"Против высоких цен, воровства и лжи". В Варшаве проходит массовая акция оппозиции
В воскресенье, 4 июня 2023 года, в центре Варшавы проходит общепольская протестная акция против политики правящей в стране национал-демократической партии "Право и справедливость" (PiS)
Мероприятие организовано либерально-демократической "Гражданской платформой" (PO), а также социал-демократами из "Левицы", "Польши - 2050" и борцами за права женщин. В настоящее время десятки тысяч человек направляются к Замковой площади, где состоится главный митинг, пишет Gazeta wyborcza.
К маршу присоединились такие известные в Польше политики, как первый демократически избранный президент Лех Валенса, мэр Варшавы Рафал Тшасковский и мэр Гданьска Александра Дулькевич, депутат Сейма, историк Павел Коваль.
Участники акции возмущены повышением цен на основные товары народного потребления, а также стремлением PiS, как они считают, узурпировать власть.
Главным ведущим акции является лидер "Гражданской платформы", экс-премьер и экс-глава Европейского совета Дональд Туск.
Справка
Партия "Право и справедливость" (PiS) находится у власти в Польше с 2015 года, когда ее кандидат победил на президентских выборах (первое избрание Дуды) и когда удалось сформировать коалицию по итогам парламентских выборов.
Партию представляют действующий польский президент Анджей Дуда и премьер Ярослав Качиньский.
- Ближайшие парламентские выборы должны пройти в Польше осенью 2023 года.
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