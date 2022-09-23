Против выхода Запорожской области из состава Украины – 87% энергодарцев, – социологическое исследование
87% жителей Энергодара в социологическом опросе выступили против выхода Запорожской области из состава Украины и вхождения ее в РФ, в то время как 7% – не определились
Об этом информирует в телеграме Энергоатом .
Центр социологических исследований Мелитопольского педагогического университета провел опрос 19-22 сентября среди жителей временно оккупированного города Энергодар Запорожской области. Методом телефонного опроса пообщались с 1160 респондентами относительно того, планируют ли они принять участие в так называемом референдуме:
"74% энергодарцев, проживающих на временно оккупированной территории, не планируют участвовать в голосовании на референдуме, 16% готовы лично посетить участки для голосования в случае их создания, 10% - не определились".
Также респонденты ответили, поддерживают ли выход Запорожской области из состава Украины и вхождение ее в состав России.
"87% респондентов высказались против выхода Запорожской области из состава Украины и вхождения ее в состав России, 6% – за выход и присоединение в состав РФ 7% – не определились", – говорится в сообщении
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях утвердили проведение "референдумов" по присоединению к РФ.
- Депутат Запорожского облсовета Лышенко сообщил , что оккупанты придумывают меры, чтобы обеспечить присутствие людей для участия в "референдуме".
- Оккупанты планируют привлечь несовершеннолетних к участию в псевдореферендуме Донецкой области, чтобы компенсировать недостаток желающих.
- 23 сентября, в первый день подомового "референдума", в Мелитополе прогремел сильный взрыв. Горожане не выходят из дому. Также в Мариуполь, в первый день "референдума", въехало 27 российских военных грузовиков, часть из которых загружена оккупантами.
- В Херсонской области оккупанты создают картинку очередей на "избирательных участках", их охраняет росгвардия, впрочем на самом деле на псевдореферендум местные жители не пришли.
- Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратилось ко всем причастным к псевдореферендумам. На каждого из причастных к "референдуму" наложат санкции. Будет инициировано уголовное преследование и арестовано движимое и недвижимое имущество.
- На временно оккупированной Луганской области рашисты сопровождают людей на псевдореферендум с оружием. А тем, кто не открывает дверь, – угрожают.
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