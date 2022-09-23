Об этом информирует в телеграме Энергоатом .

Центр социологических исследований Мелитопольского педагогического университета провел опрос 19-22 сентября среди жителей временно оккупированного города Энергодар Запорожской области. Методом телефонного опроса пообщались с 1160 респондентами относительно того, планируют ли они принять участие в так называемом референдуме:

"74% энергодарцев, проживающих на временно оккупированной территории, не планируют участвовать в голосовании на референдуме, 16% готовы лично посетить участки для голосования в случае их создания, 10% - не определились".

Также респонденты ответили, поддерживают ли выход Запорожской области из состава Украины и вхождение ее в состав России.

"87% респондентов высказались против выхода Запорожской области из состава Украины и вхождения ее в состав России, 6% – за выход и присоединение в состав РФ 7% – не определились", – говорится в сообщении

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях утвердили проведение "референдумов" по присоединению к РФ.

Депутат Запорожского облсовета Лышенко сообщил , что оккупанты придумывают меры, чтобы обеспечить присутствие людей для участия в "референдуме".

Оккупанты планируют привлечь несовершеннолетних к участию в псевдореферендуме Донецкой области, чтобы компенсировать недостаток желающих.

23 сентября, в первый день подомового "референдума", в Мелитополе прогремел сильный взрыв. Горожане не выходят из дому. Также в Мариуполь, в первый день "референдума", въехало 27 российских военных грузовиков, часть из которых загружена оккупантами.

В Херсонской области оккупанты создают картинку очередей на "избирательных участках", их охраняет росгвардия, впрочем на самом деле на псевдореферендум местные жители не пришли.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратилось ко всем причастным к псевдореферендумам. На каждого из причастных к "референдуму" наложат санкции. Будет инициировано уголовное преследование и арестовано движимое и недвижимое имущество.

На временно оккупированной Луганской области рашисты сопровождают людей на псевдореферендум с оружием. А тем, кто не открывает дверь, – угрожают.

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